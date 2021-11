Vrouwen en Mannen: Première brengt boeiend theater met herkenbare thema’s

Aal en stekel­baars eindigen in West-Bra­bant straks niet meer als sushi

LEPELSTRAAT - Vissen die de gemalen De Pals in Halsteren en Zoute Sluis bij Nieuw-Vossemeer passeren, eindigen straks niet meer als sushi. Over twee weken zijn deze gemalen ‘eindelijk’ visvriendelijk en kunnen vissen daar ook de polder inzwemmen. En dat is uniek in West-Brabant.

9 november