Vrouw zo aangeslagen na vreselijk ongeluk dat ze geen straf krijgt

Halloween zorgt voor stormloop op pompoenen: ‘We houden niets meer over’

BERGEN OP ZOOM - Wie Halloween zegt, zegt pompoenen. Nu het griezelfeest de laatste jaren steeds populairder wordt, is de oranje vrucht ook steeds meer in trek. Bij Franken Fruit in Bergen op Zoom zijn de pompoenvelden drukbezocht.

28 oktober