Vrouw uit Roosendaal en man uit België gewond bij kop-staart-botsing op A58 bij Rilland

Dogs in Touch in Halsteren is een stap dichterbij

11:15 BERGEN OP ZOOM - De komst van een hondensportcentrum aan 't Laag in Halsteren is een forse stap dichterbij. Een meerderheid van de Bergse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een verklaring van geen bezwaar voor de plannen. Nu is de weg vrij voor het college van B en W om de aanvraag van de initiatiefnemers te beoordelen.