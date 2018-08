Vrouw uit Bergen op Zoom op zwaar getroffen Lombok: 'Het is behoorlijk mis hier'

Dag 2 Klaas Otto: 'Ik leef in constante stress'

24 augustus BREDA. Het is voor Klaas Otto vrijwel onmogelijk inkomen te genereren, nu hij vrij is met een enkelband. Dat vertelde No Surrender-oprichter Klaas Otto zojuist in de rechtszaal in Breda. Daar werd gesproken over zijn persoonlijke omstandigheden.