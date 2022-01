Vrouw op grond gegooid tijdens beroving in Bergen op Zoom: telefoon en tas gestolen

Rustige ‘beheersba­re’ jaarwisse­ling voor brandweer in West-Bra­bant

In tegenstelling tot eerdere jaren beleefde de brandweer in de regio een relatief rustige nieuwjaarsavond- en nacht. De korpsen in de diverse dorpen en steden moesten in totaal 160 keer uitrukken voor veelal kleine brandjes. Vorig jaar gebeurde dat nog 204 keer.

1 januari