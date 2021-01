Vrouw gewond bij ongeval met twee auto's in Bergen op Zoom

Kleurrijke tekeningen op deuren: kunstenaar Iwaz en bewoners vrolijken Heiningen­flat op

21 januari BERGEN OP ZOOM - Wat je zelf maakt, daar blijf je van af. Dat maak je niet zo snel kapot. Zeker niet als kinderen het hebben gemaakt. Dat is het idee achter het deurenproject in de Heiningenflats in Bergen op Zoom. Die zijn voorzien van kleurrijke tekeningen en nu tot een soort van ‘kunst’ verheven. Dat gaat niet alleen vandalisme tegen. Het zorgt ook nog eens voor meer verbondenheid.