Vrouw door man naar de grond gewerkt in woning in Bergen op Zoom

Van de bijstand naar een vaste baan in de zorg: deze mensen deden het via Zorgkracht

ROOSENDAAL - Zeventien mensen hebben maandag bij Curio Zorg en Welzijn in Roosendaal het certificaat Zorgkracht ontvangen. Het is voor mensen die lang in de uitkering zitten vaak een opstap naar betaald werk of naar een vervolgopleiding.

19:00