Vrouw die hielp bij zagen en verbranden van lichaam loodgieter Johan: ‘Ik ben geen monster’

De Belg kwam in juni 2019 om het leven bij een mislukte en uit de hand gelopen poging hem van zijn zwarte geld te beroven. Daarna werd het lijk bij de woonwagen van Edna V. in Steenbergen in stukken gezaagd en verbrand. De resten werden in twee bigshoppers gestopt in een speciekuip. Die werd volgegoten met cement en enkele dagen later gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal. Daar dook de politie de kuip een half jaar later op, na een anonieme tip.