Vrouw aangehouden voor verduistering 26.000 euro van ouderraad op Steenbergse school

Voortaan kun je met je zieke hond of kat bij Intratuin terecht

6 augustus HALSTEREN - Straks kun je met je zieke hond, kat of konijn naar Intratuin in Halsteren. Daar start dierenkliniek Bergse Heide in september een dependance. De dierenkliniek blijft ook in de hoofdvestiging aan de Bergse Baan actief.