Vrouw (23) rijdt zonder rijbewijs in onverzekerde auto over A58 bij Bergen op Zoom

Voetbal­club Nieuw Borgvliet ontdaan na hartstil­stand van speler op het veld: ‘Iedereen binnen de club kent hem’

8 april BERGEN OP ZOOM - Bij voetbalclub Nieuw Borgvliet zijn ze nog altijd ontdaan. Zondagmiddag zakte een speler van het derde team plots in elkaar, na een hartstilstand. Volgens voorzitter Sjaak Tempelaars is de impact van de gebeurtenis groot. ,,Iedereen binnen de club kent hem. Hij heeft 17 jaar in het eerste elftal gespeeld en was nu aanvoerder van het derde team.’'