Vrouw (23) gooit ruiten in, steelt auto en rijdt in op uitgestapte bestuurder (28) na ongeluk in Hoogerheide

CRUCIALE BEROEPEN ‘Huilend kind vanaf anderhalve meter afstand troosten, dat gaat niet’

19 april BERGEN OP ZOOM - Hoe vergaat het onze streekgenoten met een cruciaal beroep die in deze tijd van coranacrisis onze maatschappij draaiende houden? Deze week laten we enkelen van hen aan het woord. Vandaag: Karina Smits (53), pedagogisch medewerker bij kinderopvang De Kleine Markies in haar woonplaats Bergen op Zoom. ‘De kinderen missen hun vriendjes en vriendinnetjes heel erg.’