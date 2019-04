Vrouw (22) en man opgepakt na sigarettendiefstal in tankstation langs A58 bij Bergen op Zoom

Van energiela­bel E naar A: Stadlander voortva­rend aan de slag in Fort Zeekant

6:00 BERGEN OP ZOOM - De eerste twee projecten in het Scheldebalkon in Bergen op Zoom zijn gerealiseerd. In de wijk Fort Zeekant heeft woningcorporatie Stadlander nu veertien woningen gebouwd en is de voormalige Amvestflat volledig gerenoveerd. Foto’s van voor en na de renovatie laten direct zien: het geraamte staat er nog, de rest is verbouwd.