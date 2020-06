Vrouw (18) aangerand in haar eigen huis: ‘Ik bevroor volkomen’

Een ‘coronacon­tract’ biedt houvast als je thuis werkt (ook voor je baas)

19 juni ETTEN-LEUR - Tijdens de coronacrisis werd thuiswerken het nieuwe normaal. Nu gaan we weer langzaam met z’n allen terug naar de werkplek, geheel of gedeeltelijk. Maar wat nu als je dat niet durft, of gedeeltelijk thuis wil of moet werken? Kan je baas je dwingen naar kantoor te komen? En lukt het eigenlijk wel, dat thuis werken?