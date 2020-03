Vrolijke noot overstemt corona-ellende in de verzorgingshuizen: ‘We moeten er even doorheen’

,,Ik zag op tv hoe artiesten iets soortgelijks deden bij andere verzorgingshuizen. En aangezien mijn agenda deze dagen toch leeg is, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en belde ik Ron", legt Meinster uit. Ook Rons agenda bleek dit weekend maagdelijk wit. Oorspronkelijk stond er een opreden in Bergen op Zoom. Uiteraard afgelast. ,,Het artiestenbestaan is voor mij maar een uit de hand gelopen hobby", zegt hij over de gemiste optredens. ,,Ik vind het veel erger voor de mensen voor wie ik zou optreden en de mensen werkzaam in de horeca." Van Hoof hoefde niet lang na te denken over het voorstel van Meinster en zei volmondig 'Ja'.