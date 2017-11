Vrolijke hempjes maken operatie voor kinderen al wat minder eng

Voor artsen en ziekenhuizen is het vaak lastig om zich goed te verplaatsen in de behoeften en gevoelens van patiënten, aldus Ensing. ,,Dat geldt voor jonge patiëntjes, maar ook voor ouderen. Het dagboek en tv-serie over Hendrik de Groen in zijn verzorgingshuis zijn een aaneenschakeling van herkenning.''

Thuisdialyse

Fijn voor de patient

Investeren in patiëntencontact is fijn voor de patiënt, maar het leidt tegelijkertijd tot beter (medisch) inzicht in wat iemand nog wel of niet kan. Een, op het eerste oog, onwillige patiënt werkt toch mee als hij of zij vertrouwen krijgt in de arts en een gesprek of behandeling niet meer als bedreigend ervaart. Investeren in patiëntenparticipatie betaalt zich dus altijd terug, was de boodschap donderdag in Bravis.