Vrolijke gezichten in Thoolse wijk 'Tranendal'

THOLEN - Tranendal. Dat is hoe de Kuipersdreef, Touwslagersdreef en Zoutziedersdreef in Tholen bekend staan. Een wijk met hoofdzakelijk huurwoningen. Waar bewoners van elkaar niet weten dat ze er wonen. Daar is zaterdagmiddag verandering in gebracht met een cultuurmarkt. “Ik zie vandaag mensen die nooit eerder heb gezien”, zegt Samira Oumhamed.

Uit de speakers klinkt Afrikaanse muziek. Op het grasveldje aan de Kuipersdreef spelen kinderen met een bal. Aan de rand daarvan staan kraampjes met lekkernijen. De culturele mix van de wijk komt in de gerechten tot uiting. Marokkaanse baklava, Afrikaanse visballetjes, Syrische gerechten en Hollandse stroopwafels. Klaargemaakt door bewoners uit de wijk.

Samira Oumhamed is er daar een van. “Het is een geweldig initiatief”, zegt ze. “Ik woon hier in de wijk, maar ken eigenlijk niemand. Vandaag ontmoet ik mensen waarvan ik denk: wonen jullie ook hier? Het is leuk dat we op deze manier kennis kunnen maken. Vanuit de Marokkaanse cultuur gebeurt dat uiteraard met lekker eten. Dat delen we graag.” Op de tafel staan couscous, baklava en deegrolletjes.

Even verderop zit Esther Vereezen op een tuinstoel. Ze heeft opruiming gehouden in huis en een arsenaal aan spullen uitgestald. “In een tijd waarin iedereen Netflix kijkt, lopen de dvd’s nog verbazingwekkend goed”, zegt ze. Ester vindt het belangrijk dat er iets gebeurt in de wijk en draagt daar zelf graag een steentje aan bij. “Dit moeten we volgend jaar opnieuw oppakken, maar dan grootser. Van een aantal bewoners die verderop woont, weet ik dat ze interesse hebben in een vervolg.”