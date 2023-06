Vroege files in West-Brabant: dichte brug zorgt weer voor vertraging en botsende vrachtwagen zet A58 vast

De honger van Sylvana van Hees is nog niet gestild, na de WK-titel wil ze ook het EK winnen

Rolstoelbasketbalster Sylvana van Hees, afkomstig uit Oud-Vossemeer, maakt deel uit van een Oranje-lichting die alleen maar goud pakt. Sinds 2017 is Nederland op de grote toernooien ongeslagen. ,,Al jaren trainen we heel hard en op een hoog niveau”, verklaart de dertigjarige Zeeuwse het succes. Dinsdag won ze met haar ploeggenotes in Dubai in de WK-finale van China.