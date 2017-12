Vrijwilligster (70) geeft chocoladeletters aan gehandicapten, maar personeel eet ze op

Dat schoot bij de weldoenster in het verkeerde keelgat. ,,Ik ben totaal van slag", klinkt het geëmotioneerd. Omdat de traktatie niet bij de juiste mensen terecht kwam, maar ook door hoe ze zich voelde toen ze gisteren verhaal ging halen. ,,Ik ben als een sulletje behandeld." Bij SDW Dinteloord wenst niemand publiekelijk te reageren.

Broeren is vrijwilligster bij de Senioren Vereniging Dinteloord/Steenbergen (SVDS). ,,Bij Albert Heijn had ik 250 letters gekregen om uit te delen, maar ik had er over, dus wilde ik ook de gehandicapten bij de Stichting Dag- en Woonvoorzieningen gelukkig maken." Ze gaf er op 5 december 25 letters af.

Niks gekregen

,,Maar toen mijn dochter zondag bij een turnwedstrijd enkele kinderen vroeg of de letter had gesmaakt, zeiden ze dat ze niks gekregen hadden. Dat breekt mijn hart." Broeren wilde geen gedoe bij dat evenement en besloot gisterochtend naar de SDW-woonlocatie te gaan.

,,Mijn dochter en ik kregen als uitleg dat de bewoners al genoeg hadden en dat het personeel daarom besloten had de letters onderling te verdelen. Hoe durven ze? Zoiets kun je toch niet maken? Ik kan dit niet begrijpen."

,,Als die kinderen al veel snoep hadden, konden ze die letters toch even bewaren. Of mij terugbellen, want ik had mijn kaartje achtergelaten. Alle respect als ze het aanbod niet aan hadden genomen. Maar dan had ik er anderen blij mee kunnen maken."

Excuses

Excuses zou Broeren gisterochtend nog geaccepteerd hebben. ,,Maar we zijn niet op een leuke toon aangesproken. Er kon geen bakje koffie af en we zijn als sulletjes weggestuurd. Dan voel je je zo minderwaardig." Zoiets mag nooit meer gebeuren, vindt ze. ,,Daarom kom ik ermee naar buiten."

Dat wilde de SDW-instelling liever niet. Een medewerkster zegt niet in te gaan op de kwestie. ,,Dit is een misverstand tussen die mevrouw en ons. Er waren goede redenen voor en dat is haar ook uitgelegd. Maar we zullen nog contact opnemen."

Die belofte wordt nagekomen, in die zin dat dochter Franciska Dongen wordt gebeld. ,,Ze wilden mijn moeder excuses en een grote bos bloemen aanbieden." Voor Broeren hoeft dat dan al niet meer. ,,Ik ben er klaar mee."

Kerstmiddag

Klaar is ze ook met zeventig potjes vol kerstchocola die ze met lintjes en takjes hulst heeft versierd voor de SVDS-ouderen die vrijdag naar het Dorpshuis komen voor een kerstmiddag met koorzang en lekkers.