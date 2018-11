Vrijwilligers voelen waardering tijdens veiligheidsdag in Woensdrecht

Splitsen

De gemeente heeft daarom besloten om de vrijwilligers te splitsen. Een paar weken geleden was er een dag voor de vrijwilligers die zich bezig houden met welzijn. En vrijdagmiddag was het de beurt aan de vrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid waaronder de buurtpreventieteams en de EHBO'ers. Ze kregen een interactieve lezing over de digitale wijkagent die zich bezig houdt met cyber crime en over de toenemende drugsoverlast. Adriaansen kwam ook met een primeur en dat is het buurtbemiddelinsgteam. Dit team gaat zich bezig houden met het oplossen van burenruzies. Daarvoor zijn een twaalftal vrijwilligers nodig. "Er zijn er momenteel nog maar twee", zegt Adriaansen.

Buurtbemiddelingsteams

In de gemeentes Roosendaal, Steenbergen en Tholen zijn al buurtbemiddelingsteams aan het werk. "Dat loopt daar goed", weet Adriaansen. Bedoeling is dat het Woensdrechtse buurtbemiddelingsteam op 1 januari volgend jaar aan de slag gaat. De vrijwilligers die vrijdag aanwezig waren bij de veiligheidsdag hebben hun handen vol. Zo ook het buurtpreventieteam van het dorp Woensdrecht. Leen Bouterse en Kees Gravemaker zijn twee van de elf leden. "We gaan bijna dagelijks op pad", zegt Gravemaker. "We gaan te voet door het dorp en om in het buitengebied een oogje in het zeil te houden pakken we de fiets", vertelt Bouterse. Ze vinden de veiligheidsdag een mooi stuk waardering van de gemeente. "De gemeente zorgt het hele jaar goed voor ons", zegt Gravemaker. Na de voorlichting was er voor de aanwezigen een buffet. "Laat het je smaken. Jullie hebben dit verdiend", sprak Adriaansen.