Vrijspraak voor inbraakpoging bij tandarts

BREDA/BERGEN OP ZOOM - ,,Er zijn sterke aanwijzingen dat de verdachte ermee te maken heeft, maar het bewijs ervoor ontbreekt’', zei de rechter, die de 22-jarige K.R. maandag vrijsprak. De Middelburger werd verdacht van een poging om in te breken bij de tandarts aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom.

Daar was in augustus vorig jaar schade ontstaan aan de slotplaat van de voordeur. De politie was erop afgekomen, omdat een mevrouw twee mannen aan de achterkant van het gebouw had zien zwaaien met zaklampen. R. was toen opgepakt, samen met een 26-jarige man uit Bergen op Zoom.

Zelf zei R. dat hij daar alleen was om te chillen op het voetbalveld naast de praktijk. De zaklamp in zijn tas was om bijvoorbeeld een scooter te kunnen repareren, zei hij.

R. was een bekende van de politie, vaker veroordeeld inbraken. Hij had dus alle schijn tegen. Er is alleen geen bewijs dat hij bij de slotplaat is geweest.