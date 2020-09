Vrijheid is kostbaar: Bergse raad geeft geld voor bezoekerscentrum bij erevelden

BERGEN OP ZOOM - Het eren en herdenken van de soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven voor onze vrijheid is zo belangrijk dat een overgrote meerderheid van de Bergse gemeenteraad jaarlijks maximaal 34.000 euro wil pompen in het bezoekerscentrum dat bij de twee oorlogskerkhoven aan de Ruytershoveweg moet komen. Dit ondanks de uiterst slechte financiële positie van de gemeente.

Alleen VVD en CDA twijfelen nog. Beide partijen gaven aan het initiatief voor de bouw van een bezoekerscentrum prachtig te vinden. Ook zij hechten veel waarde aan het blijvend herdenken van de oorlogsslachtoffers.

CDA verdeeld

,,Maar tegelijkertijd zitten we financieel in zwaar weer en voeren we de discussie wat de wettelijke taken van de gemeente zijn”, stelde Hilde Martens (CDA). ,,Moet de gemeente wel structureel subsidie verstrekken aan dit project gezien de slechte financiële positie? Onze fractie is daarover verdeeld.”

Ook de VVD wilde nog geen ja zeggen tegen structurele subsidie voor het bezoekerscentrum. Jim Bernaards stipte de mogelijkheid van het heffen van entreegelden aan of het zoeken naar nog meer sponsors.

Al bijna 1 miljoen binnen

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden heeft 1,5 miljoen euro nodig voor de bouw van het bezoekerscentrum. Daarvan hebben ze bijna 1 miljoen binnen. Grote sponsors zijn het V-fonds en Mondriaanfonds, maar die stellen als voorwaarde dat het centrum een sluitende exploitatie moet hebben.

En daar is de gemeente voor nodig. De exploitatie is berekend op 51.000 euro, de stichting kan er 17.000 zelf ophoesten. De overige 34.000 moet dan van de gemeente komen.

Canadabudget

En dat is geen enkel probleem betoogde Aydin Akkaya van GBWP. ,,Het geld wordt gehaald uit het Canadabudget, het komt dus niet uit de reserves. Het geld is beschikbaar.” Bovendien wordt al het geld dat de stichting extra weet binnen te halen in mindering gebracht op de subsidie van de gemeente.

PvdA en Samen 0164 drongen aan op het vragen van steun voor het project bij de buurgemeenten Woensdrecht en Steenbergen.

Nadenken over elke euro

Wethouder Patrick van der Velden zegde dat toe. Hij is er ook van overtuigd dat de binnenstad zal profiteren van het bezoekerscentrum. ,,We zullen in het centrum zeker aangeven wat voor moois Bergen op Zoom nog meer te bieden heeft.”

Burgemeester Frank Petter erkende dat de stad momenteel over de uitgave van elke euro goed moet nadenken. ,,Maar vrijheid is kostbaar. We mogen de 2500 soldaten die op de erevelden begraven liggen niet vergeten. Laten we een daad stellen en dit voorstel steunen.”

Volledig scherm Bovenaanzicht van het nog te bouwen bezoekerscentrum bij de erevelden in Bergen op Zoom. © Visiepresentatie BIC_Grasso den Ridder Architecten