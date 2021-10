Vrijeschool wint aan populariteit in Brabant: ‘Wij kijken naar het kind zelf, niet alleen naar de hersenen’

Voormalig meubelfa­bri­kant Cees Nijpels (75) plotseling overleden: ‘Een pur-sang ondernemer’

BERGEN OP ZOOM - Cees Nijpels, de oprichter van Nijpels Meubelen in Bergen op Zoom, is plotseling overleden toen hij eerder deze maand zijn boot naar de winterstalling bracht. Nijpels is 75 jaar geworden. Een pur-sang ondernemer is niet meer, zegt zijn voormalig adviseur Hans van Oijen.

29 oktober