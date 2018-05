Vrijdagmiddagborrel tussen de jachten in Bergen op Zoom

Te paard parmant, Concours Hippique Bergen op Zoom begint

18:53 BERGEN OP ZOOM - In stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom is vrijdagmiddag al het jaarlijkse Concours Hippique van start gegaan. Tot en met maandag is het stadspark het toneel van dit jaarlijkse evenement. Jaarlijks goed voor zo'n 15.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.