Vrij uniek in hartje zomer: de sloten zitten zo vol, dat geen enkel onttrekkingsverbod meer nodig is

Kamperen is kreperen (maar ik kan niet wachten tot we gaan)

10:58 Condensdruppels vallen op mijn voorhoofd. Mijn voeten landen in nat gras als ik naar het toilet loop. Halverwege de kooktijd van de macaroni is het gas op en die knappe buurman snurkt zo hard dat het lijkt of hij naast me ligt… Jaaaaaa! Het is weer kampeertijd!