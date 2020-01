Vrij drukke nacht bij Bravis Bergen op Zoom, rustig in Roosendaal

,,In Bergen op Zoom hadden we een drukke nacht, maar gelukkig zonder ongeregeldheden. We hebben niet met lastig gedrag te maken gekregen", vertelt Bravis-woordvoerster Saskia de Moor. ,,Wel kregen we twee vuurwerkslachtoffers van boven de 18 jaar binnen met oogletsel. Een van hen had zelf vuurwerk afgestoken, de ander was toeschouwer. Ze zijn allebei doorverwezen naar de Bergse oogpoli.” Een van de slachtoffers had flink gedronken.