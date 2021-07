Vriendinnen zijn beide gek op tweedehands en beginnen een kringloop: ‘Spulletjes met een verhaal’

Bergen wil af van kartrek­kers­rol dak- en thuislozen: ‘Gemeenten in de regio zijn aan de beurt’

12 juli BERGEN OP ZOOM - Uit alle windstreken komen ze naar Bergen op Zoom: dak- en thuislozen. Veroorzaken op verschillende plekken in de stad overlast. En daar wil de Bergse raad van af. Het wil in de toekomst niet langer alleen verantwoordelijk zijn voor de opvang. ,,We moeten het spreiden over de gemeenten”, zei Sander Siebelink van Lijst Linssen.