Vriendinnen Nell en Corry kregen samen een lintje: ‘Het is een hobby, we doen het echt met plezier’

Vanuit buurtvereniging de Notenkrakers organiseren de twee vriendinnen allerlei evenementen. ,,Zoals een jaarlijkse barbecue met een fietstocht. Omdat we wat ouder zijn, zijn het inmiddels allemaal etentjes. Indische avond, stamppotavond, mosselen”, sommen ze lachend op. ,,Op zo’n avond komen er 55 mensen, dus het organiseren is best een werk.”



Ook vullen ze in clubhuis PlekZat de leegte die Café de Congo achterliet. ,,Eens per maand houden we ‘Keeke’s Bar’, nadat het café hier verdween omdat de eigenaresse overleed. Zo hebben we toch nog een beetje een café.”



Stoppen? Dat doen ze pas als het echt niet anders kan. ,,De buurtvereniging is belangrijk, zo ken je tenminste de mensen die hier wonen. Ook mensen die hier vroeger woonden, zijn vaak lid gebleven. We weten niet of er iemand is die het wil overnemen. De mensen hebben het tegenwoordig zo druk. En ik denk dat we ons niet eens afzijdig kunnen houden als we stoppen. We zitten nooit zelf te eten tijdens bijeenkomsten. Pas op het einde, als iedereen klaar is.”