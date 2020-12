Vreugde en verlies smelten door corona samen voor Patrick en Lianda: ‘Aisha bracht ons ultiem geluk’

Wouter werd eindelijk ondernemer, maar moest de zaak na één dag al sluiten: ‘De klap was hard’

19 december HOOGERHEIDE - Twintig jaar lang droomde Wouter Troost ervan om een eigen sportschool te hebben. Maandagochtend 14 december ging de droom van de 39-jarige Hoogerheidenaar in vervulling, toen de papieren werden ondertekend voor de overname van sportschool Anytime Fitness op het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide. Een uur later was het trotse gevoel alweer verdwenen.