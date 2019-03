Vrees voor ongelukken op ‘racebaan’ Calfven

Minder cel voor Belg die No Surrender-baas Klaas Otto neerschoot

16:10 De Belgische autohandelaar die in 2015 No Surrender-oprichter Klaas Otto neerschoot, heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het Antwerpse gerechtshof veroordeelde Joop M. (46) tot vijf jaar cel, meldt Gazet van Antwerpen.