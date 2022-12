Vredesduif houdt sinds 1945 jaarlijks een Wintertentoonstelling

‘Iedereen had ze vroeger’

Van Eekelen is eigenlijk al zijn hele leven betrokken bij de Vredesduif. ,,De vereniging is 77 jaar geleden opgericht in café de Kladde, het café van mijn ouders”, vertelt hij. ,,Als klein manneke zag ik al die duiven al langskomen. In die tijd had iedereen duiven, in kooitjes die getimmerd waren van sinaasappelkistjes. Nog niet iedereen had toen een duivenklok, daarvoor kwamen ze naar ons café.”