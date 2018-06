Vrederust voetbalt 1.000 euro bijeen voor goede doel

Akkermans in De Heen bestaat dertig jaar en viert dat met een mobiele escape room

10 juni DE HEEN - Welk bedrijf ontsnapt het snelst uit een mobiele escape room? Dat is de strijd die bedrijven met elkaar aangaan. Het is een van de activiteiten in het kader van het dertig jarig bestaan van Akkermans leisure & golf in De Heen.