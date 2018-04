Vrachtwagens langer dan 12 meter straks taboe in centrum Bergen op Zoom

Het adviesbureau Goudappel Coffeng en de gemeente presenteerden daar een pakket aan maatregelen om de overlast van vrachtverkeer op bijvoorbeeld de Boutershemstraat en Auvergnestraat in te dammen.



Voor de bewoners in het centrumgebied gaan de voorgestelde maatregelen lang niet ver genoeg: ze willen een totaalverbod voor vrachtverkeer in hun straten. Als vertegenwoordiger van ondernemers op de bedrijventerreinen Theodorushaven, Noordland en de Poort kreeg ook Van den Eijnden onder uit de zak. ,,Ze schieten door in hun emotie.'' Van den Eijnden wijst op eerder vanuit TNP rondgestuurde brieven aan alle directies in het werkgebied. Daarin wordt, in vier talen, gewezen op de verkeersproblematiek en de meest simpele oplossing: de rondwegen gebruiken. ,,Het is een eerste stap. Het begint met begrip kweken bij de bazen, zo werkt het.''



Op de bijeenkomst stelde woordvoerder Eddie Simonis van de bewoners dat die actie te weinig heeft opgeleverd: de overlast van vrachtverkeer duurt voort. Van den Eijnden vindt dat kort door de bocht. ,,Je moet het ook even de tijd willen geven. Geduld is nodig.'' Een tweede stap is overigens in de maak. Een plattegrond met voorkeursroutes voor de chauffeurs komt er aan. Van den Eijnden juicht een verbod in het centrumgebied voor vrachtverkeer langer dan 12 meter toe. ,,De grote jongens hou je dan buiten.''