Vrachtwagenchauffeur uit Bergen op Zoom (46) voor bijna 70 procent verbrand na brandstichting in truck

DOESBURG/BERGEN OP ZOOM - De 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bergen op Zoom die in de cabine lag te slapen toen zijn vrachtauto in brand werd gestoken , is voor bijna 70 procent verbrand. Dat heeft een familielid aan buurman Frans Smeitink verteld.

Het slachtoffer wordt nog altijd in een kunstmatige coma gehouden totdat hij zelfstandig kan ademen.



Frans Smeitink heeft een paar slapeloze nachten achter de rug. In de nacht van woensdag op donderdag, toen een vrachtwagen van Mick & Mike Transport in Doesburg vlam vatte, was hij als eerste ter plekke.



,,De dagen en nachten daarna spookte er van alles door mijn hoofd. Ik kon geen oog dichtdoen. Gelukkig gaat het inmiddels beter.’’

Quote Ik ben vooral blij dat mijn daden niet voor niets zijn geweest. Frans Smeitink, Buurman

Bosje bloemen

Smeitink, die op het bedrijventerrein Beinum-West woont en werkt, gaf de gewonde chauffeur eerste hulp door natte handdoeken op zijn rug te leggen. De schoondochter van Smeitink belde de hulpdiensten. ,,Zijn gezicht en handen waren helemaal verbrand, de huid hing er gewoon af’’, zei Smeitink eerder in deze krant.



Voor zijn heldhaftige actie heeft hij een bosje bloemen van de eigenaar van Mick & Mike Transport gekregen. Ook de zus van de vrachtwagenchauffeur belde Smeitink om hem te bedanken. ,,Dat vond ik erg lief van haar. De bloemen zijn ook een heel mooi gebaar. Ik ben vooral blij dat mijn daden niet voor niets zijn geweest. ’’

Weer rustig

De getroffen vrachtwagenchauffeur - oorspronkelijk afkomstig uit Bergen op Zoom - woont in de gemeente Twenterand in Overijssel. In 2017 ging hij aan de slag bij Mick & Mike Transport, een transportbedrijf dat textiel van en naar Italië vervoert. Het bedrijf is inmiddels weer operationeel.



,,De gemoederen zijn bedaard, het is weer rustig in de straat’’, zegt Smeitink, die een paar deuren verderop woont. ,,De medewerkers zijn alles aan het schoonmaken en weer volop aan het werk.’’ Het transportbedrijf was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

Quote Ik meng me zo min mogelijk in het onderzoek. We hebben genoeg eigen zorgen Medewerker Handelmaatschappij Blok

Eigen zorgen

Omdat de vrachtwagen tussen twee bedrijfspanden geparkeerd stond, heeft ook Handelmaatschappij Blok veel schade opgelopen. De groothandel in zuivel en horecaproducten mag in het kader van het politieonderzoek weinig zeggen.



,,Onze focus ligt op het heropbouwen van ons bedrijf’’, zegt een medewerker. ,,Ik meng me verder zo min mogelijk in het onderzoek. We hebben genoeg eigen zorgen.’’

Volledig scherm De brandweer probeert de vuurzee onder controle te krijgen. © Roland Heitink

Stabiel

De politie gaat ervan uit dat de brand met opzet is aangestoken. Rond 2.20 uur werd de Twenterander gewekt door de vlammenzee. Hij liep ernstige brandwonden op, maar volgens een familielid is zijn toestand stabiel. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de brandstichting. Er is nog geen verdachte aangehouden. ,,Het onderzoek naar de brandstichting is in volle gang’’, zegt een politiewoordvoerder.



,,Er worden diverse getuigen gehoord, er is forensisch onderzoek gedaan op de locatie van de brand en er wordt bekeken welke camerabeelden beschikbaar zijn en wat daarop te zien is. Uiteraard blijft alle informatie die kan bijdragen aan het onderzoek welkom.’’