Vrachtwagenchauffeur aangehouden nadat hij door afzetting heen rijdt in Bergen op Zoom

podcast Arnold van Lierop, geloofsge­tui­ge namens de ‘Lügen­küchen aus Breda’

28 november Arnold van Lierop waarschuwde al begin jaren 30 voor de gevaren van het opkomende nationaalsocialisme in Duitsland. De Steenbergse priester schreef als journalist voor persbureau de Katholieke Wereldpost in Breda zijn vingers blauw, maar moest zijn ijver met een martelaarsdood bekopen. Wie was hij?