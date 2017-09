Vrachtwagenchauffeur aangehouden bij ongeluk in Halsteren

Kloek-bezoekers in Huijbergen zweten niet meer

9:56 HUIJBERGEN - De zomer is voorbij en nú heeft multifunctioneel centrum (MFC) De Kloek in Huijbergen een airco. Monika Mielke, bedrijfsleidster in De Kloek, kan er wel om lachen. Afgelopen zomer was ze echter minder vrolijk, door de hoge temperaturen in De Kloek - het enige MFC in de gemeente Woensdrecht dat niet beschikte over een klimaatsysteem.