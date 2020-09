Vrachtwagen verliest tientallen stalen platen op A58 richting Bergen op Zoom

Man (60) uit Bergen op Zoom ontvoerd, mishandeld en gestoken: viertal in Spaanse auto gearres­teerd

16 september ZEVENBERGSCHEN HOEK - Vier mannen zijn dinsdagmiddag aangehouden nadat zij even daarvoor een inwoner van Bergen op Zoom hadden ontvoerd. Het 60-jarige slachtoffer is in de tussentijd mishandeld en diverse keren gestoken. Hij raakte gewond. Dat meldt de politie.