Vrachtwagen met vaten drugsafval in buitengebied Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In het buitengebied van Bergen op Zoom is donderdag een vrachtwagentje gevuld met talloze vaten aangetroffen. Het gaat om drugsafval, vermoedelijk van amfetamine. De omgeving is afgezet. De brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn ter plaatse.