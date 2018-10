Vrachtwagen met suikerbieten gekanteld bij Dinteloord

Om 22.12 uur kregen de hulpdiensten een melding van een ongeluk op de N268 bij Dinteloord. Toen deze arriveerden, zagen zij dat een vrachtwagen gekanteld in de berm langs de weg lag. De lading suikerbieten uit de vrachtwagen lag verspreid over grond.

De brandweer is bezig om de vrachtwagen weer op zijn wielen te zetten. het is niet bekend hoe lang dat zat duren.

Het is niet bekend of de chauffeur gewond is geraakt door het ongeluk.