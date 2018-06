Vrachtwagen met pech op toerit A58 richting Bergen op Zoom

Wielerexpo met shirts en foto's als opwarmer voor NK in Hoogerhei­de

9:39 HOOGERHEIDE - Voor zover dat in een fietsgekke gemeente als Woensdrecht nodig is, is woensdagavond op het gemeentehuis in Hoogerheide een expositie met wielershirts en -foto's geopend om mensen warm te maken voor het NK dat 30 juni en 1 juli op de Scheldeweg finisht.