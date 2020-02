Vrachtwagen heeft vrij spel in Bergen op Zoom

Extra verkeersmaatregelen zitten er niet in. Wel gaat de gemeente nog dit jaar een aantal kruispunten aanpassen. Dat is zo al eerder met bewoners afgesproken. Maar daar blijft het dan ook bij. Die bewoners trokken onlangs aan de bel bij de Bergse politiek. Want ondanks het verbod voor doorgaand vrachtverkeer dat vorig jaar is ingesteld, rijden er nog steeds truckers over Antwerpsestraat, Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat. Op weg naar de bedrijventerreinen.

Bewoners vangen bot

Foldertjes als antwoord

Ook hier is Van der Velden niet van plan maatregelen te treffen om dat tegen te gaan. Want juist omdat de weg belangrijk is voor alle verkeer van en naar Plaat en Markiezaten, is het niet mogelijk iets te ondernemen, zegt hij. Lijst Linssen vindt dat er meer moet worden gedaan om de vrachtwagens via Randweg Noord en West naar de bedrijventerreinen te laten rijden. Er zijn foldertjes verspreid via de bedrijven waarin deze route wordt aanbevolen, krijgt de politieke partij als antwoord van de wethouder.