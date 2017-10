Vrachtwagen botst achterop file, A58 richting Bergen op Zoom vrijgegeven

Nieuwe buitendijkse con­tai­ner­ter­mi­nal Bergen op Zoom bijna definitief

11:45 BERGEN OP ZOOM - 'Een kwestie van dagen'. Dan valt het besluit over een nieuwe buitendijkse terminal op het Bergse Industrieterrein Noordland. Dat zegt directeur Arn van der Vorst van de Markiezaat Container Terminal (MCT). ,,We hebben zeer intensieve gesprekken met de gemeente en zitten in de afrondende fase."