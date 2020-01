Vrachtverkeerproblematiek Bergse binnenstad ongewijzigd: buurtbewoners nemen actie

Plaats van vergadering is basisschool De Krabbenkooi in de Coehoornstraat, vlakbij een van de zorgwekkende kruispunten met de Glymesstraat. Met de nodige foto’s en video’s laten de buurtbewoners de ernst van het probleem zien. ,,Het vrachtverkeer negeert de verbodsborden en zorgt voor levensgevaarlijke situaties”, stelt Eddie Simonis namens werkgroep Centrumring Zuid.

Sinds juni 2019 is er een verbod voor vrachtverkeer zonder bestemming in de binnenstad van Bergen op Zoom. Met enkele verkeersborden dienen de vrachtwagens over de daarvoor bestemde randwegen te worden gestuurd, maar zonder resultaat. Uit een onafhankelijke telling blijkt dat er een verwaarloosbare afname van 0.1 procent is waargenomen in november 2019 ten opzichte van een eerdere telling uit november 2016.

Brainstormen

Samen met aanwezige raads- en burgerleden van BSD, Lijst Linssen, GroenLinks, Steunpunt Bergen op Zoom, PvdA, D66 en Samen0164 brainstormt de werkgroep over mogelijke actiepunten. BSD-raadslid Louis van der Kallen suggereert meerdere wegen te bewandelen. ,,Mijn eerste advies is om massaal formele verzoeken te richten aan het college van B en W. voor boa-handhaving. Bij een formeel verzoek krijgt het prioriteit, wat hier zeker het geval is”, vertelt Van der Kallen.

,,Tegelijkertijd raad ik ook aan om naar het Openbaar Ministerie te gaan. Er is een raadsbesluit, maar dat kan overduidelijk niet worden nagekomen”, vervolgt Van der Kallen.

Extra raadsvergadering?

Het derde punt wat ter tafel komt is een initiatief voor een extra raadsvergadering over het probleem. ,,Er is een folder door de gemeente gemaakt die aan bedrijven in de haven is uitgedeeld. Daarin attenderen we bedrijven wiens vrachtwagenchauffeurs zonder noodzaak door de binnenstad rijden alsnog het vrachtverkeerverbod te respecteren en op de daarvoor bestemde randweg te blijven”, vertelt Kim Martens van werkgroep Centrumring Zuid.

Tenslotte komen de aanwezigen overeen dat er een wob-verzoek wordt uitgezet om te achterhalen wat de gemeente Bergen op Zoom in het verleden aan handhavingsacties heeft gedaan. Volgens de werkgroep is dit vooralsnog minimaal en daarmee te risicovol gezien de volgens hen levensgevaarlijke situatie die momenteel in de stad afspeelt.