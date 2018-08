Vrachtverkeer rijdt zich vast in krappe bocht in Bergen op Zoom

Een aantal jaren geleden zijn het wegdek en de stoepen in de Kettingstraat vernieuwd. De stoepen zijn breder gemaakt en de straat smaller. Snepvangers woont in de bocht waar de vrachtwagenchauffeurs altijd moeten manoeuvreren. Volgens Snepvangers worden er regelmatig spannende momenten beleeft. ,,Het is passen en meten. Ze rijden de stoep op en rijden dan rakelings langs onze gevel. In de Pastoor Lancrietstraat is er al een keer dakgoot afgereden. Voor ons is dat geen pretje en ook voor de chauffeurs niet. De stoepen waaronder de riolering ligt, hebben er veel onder te lijden."