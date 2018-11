Vraag naar extra woonwagens op Van Heelulaan

File op Zoomland bij Bergen op Zoom? Wen er maar aan!

31 oktober BERGEN OP ZOOM - File op knooppunt Zoomland? Steeds vaker? Wen er maar aan. Want voorlopig verandert er weinig om de situatie te verbeteren. Dat is in het kort zo’n beetje de boodschap die de gemeente Bergen op Zoom heeft voor alle weggebruikers op dit drukke stuk snelweg waar A4 en A58 samenkomen.