Vorig jaar vergiftigde zeearend is weer kiplekker en zit bij Krammer-Volkerak

Alarm om Noordsingel Bergen op Zoom

17:53 BERGEN OP ZOOM - Een automobilist die over de middenberm vliegt. Vijf auto's waarvan de spiegels zijn afgereden. In- en uitstappen van geparkeerde auto's hindert het verkeer. Putdeksels liggen hoog. Wanneer er een auto over heen rijdt horen de bewoners dat binnen.