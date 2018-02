Voorzitterswissel bij jeugdraad Woensdrecht

Daklozen onderdak in GGZ-pand: 'Ik voel mij hier als een prins'

10:44 BERGEN OP ZOOM - De huisvesting van daklozen sleept al jaren. Nadat in 2016 een dikke streep ging door het plan voor een drugshostel in Roosendaal, is in Bergen op Zoom gestart met opvang in een GGZ-pand.