Voorzichtig optimisme over toekomst in Steenbergen

Het college wil door wat aanpassingen in werkwijzen geld besparen. Door jeugdzorg te koppelen aan maatschappelijk werk bijvoorbeeld. En door coaching in plaats van huishoudelijke ondersteuning te bieden. ,,We moeten veel meer kijken hoe we signalen vroeg kunnen opvangen en mensen ondersteunen”, zegt Krook. Het afgelopen jaar zag de wethouder de kosten voor de wmo alleen maar oplopen. ,,Maar we zien dat het nu minder wordt. We moeten kijken naar wat we in de toekomst wel en niet doen. We zijn er nog niet.”