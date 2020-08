Voortvluchtige tbs’er Henk Ernst mogelijk gezien in Putte

UPDATEPUTTE - De ontsnapte tbs’er Henk Ernst (61) is dinsdag mogelijk gezien in Putte en Kapellen. Dat heeft de politie dinsdagavond laten weten via Twitter. In Opsporing Verzocht werd bekendgemaakt dat hij fietsend in het Belgische gedeelte van het dorp zou zijn herkend.

Ernst is een beruchte crimineel die gewapende overvallen, afpersingen, gijzeling, inbraken en diefstallen op zijn naam heeft staan. Hij werd in 1998 veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs. Hij zat in de laatste fase van zijn behandeltraject, toen hij op 4 juli wist te ontkomen.

Sindsdien is Ernst voortvluchtig, ondanks dat hij op meerdere plekken is gezien en ook op verschillende plaatsen naar hem is gezocht. Begin juli werd hij al eens gesignaleerd in Zoutelande toen hij probeerde ergens in te breken. Op 13 augustus zou hij wederom in Zeeland gezien, dit keer in Renesse. Een zoektocht daar leverde niks op. Maandag zou Ernst wederom gespot zijn, nu in Den Helder, waar hij een overval pleegde op een Aldi.

Dinsdagavond werd een nieuwe hoofdstuk toegevoegd aan de zoekactie naar Ernst. De politie liet via een Burgernetmelding en via haar eigen kanalen op Twitter weten dat de man mogelijk gezien was in Putte en in Kapellen.

Volledig scherm Henk Ernst in Rotterdam © Politie