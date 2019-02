Voorstellingen Bontgemaauw: Plaatselijk talent scoort

Wietkweker zwaar onder invloed van drugs als politie binnenvalt in Steenber­gen: ‘Hij flipte helemaal en kon niet stoppen’

16:48 STEENBERGEN - In een woning aan de Kapelaankockstraat in Steenbergen heeft ambulancepersoneel bij toeval een wietkwekerij gevonden toen ze op een melding afging van een bewoner die door het lint ging. De bewoner was zwaar onder invloed van drugs en knalde in zijn woning overal tegenaan. Uiteindelijk verwondde hij zichzelf zo erg dat hij met een ambulance is afgevoerd.