Voormalige V&D heeft karakteristieke gele voorgevel terug: Verbouwing gaat niet zonder slag of stoot

Alleen geraamte oude V&D staat nog als basis voor 45 appartemen­ten

4 augustus BERGEN OP ZOOM - Met de constructieve sloop van de voormalige V&D in Bergen op Zoom in volle gang, staat het markante pand aan de Stationsstraat er momenteel maar kaal bij. Alle gevels liggen eruit, passanten kunnen er dwars doorheen kijken. Alles in functie van een metamorfose die in 2022 resulteert in 45 nieuwe koopappartementen.